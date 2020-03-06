Camilerinde bahar temizliği - Son Dakika
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Camilerinde bahar temizliği

6 saat önce

Karaköprü Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için cami ve ibadethanelerde bahar temizliği yaptı.

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Karaköprü Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için cami ve ibadethanelerde bahar temizliği yaptı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken, cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.


Karaköprü Belediyesi'nin bu çalışmasından memnun olduklarını söyleyen ilçedeki Ali Baba Cami İmamı Hamza Akbulut, "Karaköprü Belediyesi her yıl camimizde gerekli temizlik çalışmasını yapıyor. Bu yılda gelip camimizi temizlediler. Temizlik çalışmasından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve temizlik işleri ekiplerinize teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:16 Kaynak: İHA
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