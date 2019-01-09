Son Dakika Haberleri: Camili Bilgi Evi Kursiyerlerinden Askerlere Bere

Camili Bilgi Evi Kursiyerlerinden Askerlere Bere

51 dakika önce

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi evi el işi kursiyerleri, Suriye'de mücadele veren askerlerimiz için bere örüyor.

Camili Bilgi Evi Kursiyerlerinden Askerlere Bere, System.String[]
Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi evi el işi kursiyerleri, Suriye'de mücadele veren askerlerimiz için bere örüyor.

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi evi Müdürlüğü ve Yenikent Halk Eğitim Merkezi hocalarının iş birliği ile Suriye'de mücadele veren askerlerimiz için bere ve ihtiyaç sahipleri için bez torba dikiyorlar. Camili Bilgi evini ziyaret eden Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimizi kurs hocalarının önderliğinde Suriye'de mücadele veren askerlerimize yönelik yapmış olduğu bu anlamlı faaliyetten dolayı tebrik ediyorum. İlçemizde üç farklı yerde hizmet veren Bilgi evlerimizde çeşitli alanlarda açmış olduğumuz kurslara ilgi her geçen gün artıyor. Bizde buna paralel olarak gelen kurs taleplerini değerlendirerek yeni kurslar açıyoruz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Suriye, Adapazarı, Camili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!

Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:06:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camili Bilgi Evi Kursiyerlerinden Askerlere Bere
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]