Camiliyayla köyü şenliği
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Camiliyayla köyünde 15.'si düzenlenen köy şenliği yoğun katılıma sahne oldu.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
ilçesine bağlı Camiliyayla köyünde 15.'si düzenlenen köy şenliği yoğun katılıma sahne oldu.
Geleneksel köy şenliği Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Öğle namazı cemaat ile birlikte kılınıp yemek ikramı yapıldı. Ardından düzenlenen çeşitli aktivitelerle köylüler gün boyu doyasıya eğlendiler. Köy Muhtarı Ahmet Kelebek ve Camiliyayla Köyü Dernek Başkanı Mustafa Engin
şenliğe katılım sağlayan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiler. Kelebek ve Engin, yılda bir defa da olsa köylülerin bir araya gelmesine vesile olduğu için şenlikleri imkanları oldukça her yıl düzenli olarak yapmaya devam edeceklerini belirttiler. - BİLECİK
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