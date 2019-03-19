Son Dakika Haberleri: Camın Arkasından Kediyle Böyle Dalga Geçti

Camın Arkasından Kediyle Böyle Dalga Geçti

18 dakika önce

Kendisini gözüne kestiren kediyle böyle dalga geçti.

Kendisini gözüne kestiren kediyle böyle dalga geçti.

Kuyruğunu sallayan kedi, iştahla camın arkasındaki avını izliyor. Kendisine kilitlenen kediyle adeta dalga geçen sevimli papağansa bir görünüp bir kaybolarak o anı eğlenceli hale getiriyor. Afacan kedi pür dikkat öğle yemeğini midesine indirmeyi hayal ederken, izleyenleri gülümseten o anlar ev sahibi tarafından kayda alınıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

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