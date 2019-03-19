Camın Arkasından Kediyle Böyle Dalga Geçti
18 dakika önce
Kendisini gözüne kestiren kediyle böyle dalga geçti.
Kendisini gözüne kestiren kediyle böyle dalga geçti.
Kuyruğunu sallayan kedi, iştahla camın arkasındaki avını izliyor. Kendisine kilitlenen kediyle adeta dalga geçen sevimli papağansa bir görünüp bir kaybolarak o anı eğlenceli hale getiriyor. Afacan kedi pür dikkat öğle yemeğini midesine indirmeyi hayal ederken, izleyenleri gülümseten o anlar ev sahibi tarafından kayda alınıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:31 Kaynak: İHA
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