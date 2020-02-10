Camın ateşle sanata dönüştüğü Nazarköy'e ziyaretçi akını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camın ateşle sanata dönüştüğü Nazarköy'e ziyaretçi akını - Son Dakika

Camın ateşle sanata dönüştüğü Nazarköy'e ziyaretçi akını

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan boncuk ocaklarıyla ünlü Nazarköy Mahallesi, kış mevsiminde de yoğun ilgi görüyor.

Camın ateşle sanata dönüştüğü Nazarköy'e ziyaretçi akını, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan boncuk ocaklarıyla ünlü Nazarköy Mahallesi, kış mevsiminde de yoğun ilgi görüyor. Atık camların ateş tuğlalarından örülen ocaklarda, sıcaklığı 1200 dereceyi bulan ısıtma işleminden sonra renklendirilmesi ve usta ellerde şekillendirilmesi tatilciler ve hafta sonu için burayı tercih edenler tarafından ilgiyle izleniyor.

İki derenin arasında bir vadiye kurulmuş Nazarköy Mahallesi halkı, geçimini çoğunlukla nazar boncuğu yapımından sağlıyor. Mahallenin sokakları rengarenk duvar seramikleri ile dolu. Erkekler bütün gün atölyelerde boncuk yaparken, mahalledeki kadınlar da boncukları dizerek çeşitli süs eşyaları ve takılar yapıyor. Mahallenin sokaklarındaki rengarenk dükkanlarda da bu el emeği ürünler satılıyor. Birbirinden farklı duvar süsleri, kapı aksesuarları ve rengarenk kolye, bilezikler tezgahları süslüyor. Atık camlar ateş tuğlalarından örülen ocaklarda, sıcaklığı 1200 dereceyi bulan bir ısıtma işleminden sonra, cam renklendiriliyor ve usta ellerde şekillendiriliyor. Ateşin camla buluştuğu boncuk atölyeleri ilgiyle geziliyor, boncuk ustaları ile sohbet ediliyor. Önceleri sadece mavinin iki tonu (açık ve koyu mavi) olarak üretilen nazar boncukları zamanla kırmızı, sarı, turuncu, pembe gibi renklerde de üretildi. Mahalleye gelen ziyaretçiler, rengarenk boncukların eşliğinde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor, doğayla iç içe bir gün geçirerek alışveriş yapma fırsatı buluyor.

BONCUĞUN ATEŞLE ŞEKİLLENMESİ

Nazar boncuğu üretimi yapanlar, müşterilerin isteğine göre farklı boncuklar üretirken, boncuğu yapmak için öncelikle taşları temin ediyor, temizleyip tepsilere koyarak, posalara atıyorlar. Daha sonra erittikleri boncukları, renkli cam boyalarıyla renklendiriyorlar. Renklendirme işlemi 1,5 saat kadar sürüyor. Hamur haline geldikten sonra, hamur gibi karıştırılıp, müşterinin isteğine göre farklı boncuklar üretiliyor.

O ANA TANIK OLUYORLAR

Nazarköy'e gelenler, ocaklarda, sıcaklığı 1200 dereceyi bulan ısıtma işleminden sonra, camın renklendirilişi ve ustaların elinde şekillendirilmesine şahitlik ediyor. Köyün tarih kokan sokaklarında yürüyüp, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.


Kemalpaşa, Hamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erbaş, "Delillerimiz var" diyerek tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Haramdır
Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren anket! İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir

Son Dakika Haberleri
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
13:41 Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 15:43:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Camın ateşle sanata dönüştüğü Nazarköy'e ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]