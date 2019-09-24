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Camın büyüsü başlıyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Cam Festivali 26 Eylül Perşembe Günü başlıyor.

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Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Cam Festivali 26 Eylül Perşembe Günü başlıyor.


Odunpazarı Belediyesi tarafından 'Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'nin bu yıl 7'ncisi düzenleniyor. 26-29 Eylül tarihinde yapılacak olan 7'nci Uluslararası Cam Festivali, Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan sıcak cam atölyelerinde yapılacak. Festivale uluslararası arenada isim yapmış 3 cam ustası katılacak. İngiltere'den Elliot Walke, Amerika'dan Gabe Feenan, Kanada'dan da Mathieu Grodet'in katılacağı 7'nci Uluslararası Cam Festivali 26 Eylül Perşembe saat 09: 00'da Mathieu Grodet'in konferansı ile başlayacak. 10: 00-12: 30 saatleri arasında Mathieu Grodet tarafından yapılacak workshop'un ardından saat 14.00'de festivalin açılış törenini düzenlenecek. Açılış töreninin ardından Kanadalı sanatçı Mathieu Grodet tekrar workshop gerçekleştirecek.


Çalışma yapacakları gün sabah 09.00-09.30 arası konferans verecek olan sanatçılar, konferansın ardından gün boyunca workshop gerçekleştirecek. 27 Eylül 2019 Cuma Günü Elliot Walker (İngiltere), 28 Eylül 2019 Cumartesi Günü Gabe Feenan (Amerika), cam sanatı meraklıları ile bir araya gelecek.


Festival boyunca bilim insanları ve sanatçılar tarafından üretilecek olan cam eserler, 29 Eylül 2019 Pazar Günü saat 18: 30'da Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek olan açılışın ardından sergilenmeye başlayacak. Serginin ardından Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde saat 20: 00'da Bach.çe Sanat Akademi katkılarıyla "Legends ft. Rock'nfoni" konseri düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, İngiltere, Eylül, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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