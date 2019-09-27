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Camın Büyüsü Odunpazarı'nda devam ediyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından 'Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen 7'nci Uluslararası Cam Festivali, konferans ve atölye çalışmaları ile devam ediyor.

Camın Büyüsü Odunpazarı'nda devam ediyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi tarafından 'Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen 7'nci Uluslararası Cam Festivali, konferans ve atölye çalışmaları ile devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Cam Festivali, Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Sıcak Cam Atölyesi'nde devam ediyor. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan uluslararası arenada ün yapış sanatçıların katıldığı festivalde, sanatçılar konferans ve atölye çalışmalarını sürdürüyor.


7. Uluslararası Cam Festivali'nin ikinci konferansını festivale İngiltere'den katılan Elliot Walker verdi. Sıcak Cam Atölyesinde yapılan konferansı Eskişehirli sanatseverler takip etti. Konferansta kendinden ve çalışmalarından bahseden Elliot Walker, cam sanatının inceliklerini anlattı. Walker, Eskişehir'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Konferansın ardından atölye çalışmalarına başlayan Walker, gün boyunca cama şekil verdi. Walker, bu süre içinde cam sanatının inceliklerini kendisini izlemeye gelen sanatsever ile paylaştı. Walker'a festivale katılan diğer sanatçılar Gabe Feenan ve Mathieu Grodet da yardım etti. 7. Uluslararası Cam Festivali'ni Cemalettin Gökay Anaokulu öğrencileri ziyaret etti. Sıcak Cam Atölyesi'ni ziyaret eden minikler, Walker'in workshopuna katılarak yaptığı çalışmaları izledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Cam, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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