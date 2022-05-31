Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti

31.05.2022 13:38
Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti

Uşak'ta Banaz ilçesinde tamirat için çıktıkları caminin çatısından aşağıya düşen iki ustadan birisi öldü, diğeri ise yaralandı.

Uşak'ta Banaz ilçesinde tamirat için çıktıkları caminin çatısından aşağıya düşen iki ustadan birisi öldü, diğeri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; çatı ustası Mehmet Çelebi (59) ve Ahmet Çelik, Banaz'ın Dilek Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisinde çatı onarımıyla ilgilenirken henüz bilinmeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelebi, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; Ahmet Çelik'in durumunun ise hafif olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Mehmet Çelebi, Banaz, Uşak, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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