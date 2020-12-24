Camını kırdıkları otomobilden parayı çalıp, kaçtı - Son Dakika

Camını kırdıkları otomobilden parayı çalıp, kaçtı
24.12.2020 20:35
ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içindeki çantadan 2 bin 500 TL'yi çalıp, kaçtı.
ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içindeki çantadan 2 bin 500 TL'yi çalıp, kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 44 NB 772 plakalı otomobilini camının kırık olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çağırılan otomobil sahibi, araçta bulunan çantadaki 2 bin 500 TL paranın çalındığını fark etti. Polis, otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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