Caminin avlusunda saf tutup namaz kıldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Caminin avlusunda saf tutup namaz kıldılar - Son Dakika

Caminin avlusunda saf tutup namaz kıldılar

6 saat önce

KARABÜK'te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, koronavirüse karşı alınan önlem ve uyarıları dikkate almayarak cami avlusunda saf tutup, namaz kıldı.

Caminin avlusunda saf tutup namaz kıldılar, System.String[]

KARABÜK'te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, koronavirüse karşı alınan önlem ve uyarıları dikkate almayarak cami avlusunda saf tutup, namaz kıldı.

Karabük'te, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi kararına uyuldu. Okunan ezanın ardından, "Evvela iş yerlerinizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan kurtulmak için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerden korusun" diye anons yapıldı. Ancak kent merkezindeki Köprübaşı Camii'nde bazı kişiler caminin avlusuna branda ve kartonları yere sererek saf tuttu. Yaklaşık 20 kişi, caminin avlusunda namaz kıldı. Bazı kişilerin ise bu kişilerin gerisinde namaz kıldığı görüldü.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:38 Kaynak: DHA

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