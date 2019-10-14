Son Dakika Haberleri: Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama
Son Dakika Güncel Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

19 dakika önce

KAYSERİ'de, camideki bağış kutusundan 200 lira alırken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A. (19) polis tarafından yakalandı.

Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama, System.String[]

KAYSERİ'de, camideki bağış kutusundan 200 lira alırken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A. (19) polis tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Karacabey Sokak'taki Çınar Camii'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye giren Ömer A., çıkışta bulunan bağış kutusunda 200 lira aldı. Koli bandını açıp, kutunun deliğinden aşağıya sarkıtarak parayı çekerken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A., daha sonra kaçtı. Durumu fark eden imamın haber vermesiyle gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis, görüntüden yola çıkarak kimliği ve eşkali belirlenen Ömer A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Karacabey, Kocasinan, Çınar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
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