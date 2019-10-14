Son Dakika Haberleri: Caminin bağış kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Caminin bağış kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Caminin bağış kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

1 saat önce

Kayseri'de, bir camide bulunan bağış kasasından koli bandı yardımıyla para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de, bir camide bulunan bağış kasasından koli bandı yardımıyla para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ömer A, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan Çınar Cami'sinin bağış kasasının üst kısımdaki para atma bölümünden koli bandı yardımıyla 200 lira çaldı.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Ömer A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Caminin bağış kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Karacabey, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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