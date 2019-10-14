Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı
2 saat önce
Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de, bir caminin bağış kasasından 200 TL çalan zanlı güvenlik kameralarına takılırken, zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de, bir caminin bağış kasasından 200 TL çalan zanlı güvenlik kameralarına takılırken, zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Karacabey sokakta bulunan Çınar camiine giren hırsız, koli bandını şerit haline getirdi. Koli bandını kasanın para atılan bölmesinden uzatan hırsız, 200 TL parayı alarak kaçtı.
Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis ekipleri 19 yaşındaki Ö.A.'ya kaladı. Zanlı Ö.A. hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı Diyarbakır'da terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri, polis binadan dışarı çıkarmadı