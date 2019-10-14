Son Dakika Haberleri: Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı
Son Dakika Yerel Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

2 saat önce

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de, bir caminin bağış kasasından 200 TL çalan zanlı güvenlik kameralarına takılırken, zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de, bir caminin bağış kasasından 200 TL çalan zanlı güvenlik kameralarına takılırken, zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Karacabey sokakta bulunan Çınar camiine giren hırsız, koli bandını şerit haline getirdi. Koli bandını kasanın para atılan bölmesinden uzatan hırsız, 200 TL parayı alarak kaçtı.

Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis ekipleri 19 yaşındaki Ö.A.'ya kaladı. Zanlı Ö.A. hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

Kayseri, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek
Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı Diyarbakır'da terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri, polis binadan dışarı çıkarmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 15:16:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]