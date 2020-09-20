Caminin bağış kutusundaki paraları çalan 4 kişi kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir caminin bağış kutusundan para çaldığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre mahallesi Ayaktekke Camisine hırsızlık amaçlı 4 erkek şahsın girdiğini bildirmesi üzerine ekipler caminin içersinde bulunan yardım kutusunun bıçak vasıtasıyla kırılarak içerisinde bulunan bozuk ve kağıt paraların alındığı tespit etti. Olay yeri ve çevresinde yapılan şüpheli şahıs araştırmasında Milli Birlik Caddesi üzerinde eşkale uygun 4 şahıs ekipler tarafından alındı. Şahısların yapılan üst aramasında her 4 şahısta da değişik miktarlarda bozuk ve kağıt para ile birlikte olayda kullandıkları 2 adet bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde verdikleri ifadelerinde caminin içersine girip yardım kutusunun içersinden parayı K.D. ve E.S. isimli şahısların aldığını, B.K. ve V.K. isimli şahıslarında gözcülük yaptığını beyan ettikleri öğrenildi.

Hırsızlık olayına ilişkin 4 kişi emniyet ekiplerince tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR