Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar - Son Dakika
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Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar

6 saat önce

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde caminin girişindeki bağış kutusunda bulunan paralar, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar, System.String[]

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde caminin girişindeki bağış kutusunda bulunan paralar, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen imam A.A., cami girişindeki metal bağış kutusunun kilidinin kırık olduğunu ve içindeki paraların alındığını gördü. İmamın haber vermesiyle gelen polis, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliği belirsiz 2 kişinin kilidi kırarak, kutudaki parayı aldığını gördü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Fatih Camii, Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
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