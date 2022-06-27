Caminin bakır kazanlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Caminin bakır kazanlarını çalan hırsızlar yakalandı

27.06.2022 12:49
Caminin bakır kazanlarını çalan hırsızlar yakalandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gördes ilçesinde bir caminin deposunda bulunan 8 adet bakır yemek kazanını çalan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gördes ilçesinde bir caminin deposunda bulunan 8 adet bakır yemek kazanını çalan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Güneşli Koca Cami depo sorumlusu M.P. (67), depodan 8 adet bakır yemek kazanının çalındığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri olay yerinden 1 adet ayakkabı izi,1 adet avuç izi, 1 adet üzerinde parmak izi bulunan cam parçası numuneleri aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler olayı, H.E. (16) ile R.Ü. (17) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan kazanlar camiye teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Güneşli, Manisa, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caminin bakır kazanlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caminin bakır kazanlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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