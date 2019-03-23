Caminin Çatısı Yandı
38 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesi Akşar köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldiEdinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde Akşar Camii'nde yangın çıktı.
Sivas
'ın Suşehri
ilçesi Akşar
köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi
Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde Akşar Camii'nde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın Suşehri Belediye itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile camiyi tamamen sarmadan kontrol altına alındı. Caminin çatısı ile kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:18 Kaynak: İHA
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