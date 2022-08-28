Caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar, tuvalet ve muslukları da talan etti - Son Dakika
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Caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar, tuvalet ve muslukları da talan etti

28.08.2022 10:21

Caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar, tuvalet ve muslukları da talan ettiBURSA Bursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı.

Caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar, tuvalet ve muslukları da talan etti

BURSA Bursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesi'nde görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar çatıdaki kubbenin kurşunları çaldı. Son zamanlarda kurşun ve bakırların para ettiği, hırsızların da bu yüzden kurşunları çaldığı öğrenildi. Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, sadece çatıdaki kurşunların değil, çeşmelerdeki muslukları, tuvaletlerdeki kablo ve kapıları da çaldı.

Hırsızlara önlem almak için çeşmelerdeki muslukları plastikle değiştirdiklerini belirten Osman Civelek, "Ne yaptıysak önlem alamadık. Sadece bu cami değil, çevredeki diğer camilerinde birçok malzemesini çalmışlar. Bir gün geldiğimde camiden ses yükselmediğini fark ettik. Yukarı çıkıp baktığımızda, çatıdaki kurşunları kesip çaldıklarını gördük. Biran önce yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Hırsızlığın hiç birini hoş görmüyoruz. Ama ibadethanelere bari bunun yapılmaması gerekiyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar, tuvalet ve muslukları da talan etti - Son Dakika

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