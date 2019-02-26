Son Dakika Haberleri: Caminin Demir Kapısını Sökerek Çaldılar

Caminin Demir Kapısını Sökerek Çaldılar

1 saat önce

Kayseri'de bir caminin demir kapısını sökerek çalan ve satan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Caminin Demir Kapısını Sökerek Çaldılar, System.String[]
Kayseri'de bir caminin demir kapısını sökerek çalan ve satan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Güllüce Caddesi'ndeki Ünal Camii'nin müştemilatındaki demir kapı sökülerek çalındı. Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren V.P.(24) ve E.K.(24) yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar haklarındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

Güllüce, Kocasinan, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:05:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caminin Demir Kapısını Sökerek Çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]