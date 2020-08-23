Caminin elektriği güneş panellerinden sağlanıyor, fazla enerji satılıyor - Son Dakika

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Mevlana Camisi ile Kuran kursunun elektrik ihtiyacı, geliştirilen proje kapsamında kurulan güneş panelleri sayesinde karşılanıyor. Yılda yaklaşık 15 bin kilovat elektrik üretilerek fatura ödenmeyen camide, fazla elektrik ise elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ'a satılıyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camii'nin dernek yöneticileri, caminin ve caminin karşısında bulunan Kuran kursu binasının yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırseverler ve cami cemaatinden alarak projeyi hayata geçirdi. İlk olarak Kuran kursunun çatısına günde yaklaşık 10 kilovat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Sistemden verim alınması üzerine 22 panel de caminin çatısına kuruldu. Kademeli olarak panel sayısı artırılan camideki üretimle elektrik ihtiyacının fazlası elde edildi. Yılda yaklaşık 15 bin kilovat elektrik üretilen camide fatura ödenmiyor, fazla enerji de dağıtım şirketi UEDAŞ'a satılıyor.