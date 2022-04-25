Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı - Son Dakika
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Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı

25.04.2022 12:26

Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldıVAN Van'ın Başkale ilçesinde çıkan fırtına nedeniyle caminin komple uçan çatısı yeniden onarıldı.

Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı

VAN Van'ın Başkale ilçesinde çıkan fırtına nedeniyle caminin komple uçan çatısı yeniden onarıldı.

Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle mahalle camisinin çatısı komple yerinden sökülürken, yaşananlar ise cep telefonu görüntülerine yansımıştı. Başkale İlçe Müftülüğünün Başkale Belediyesine yaptığı başvuru sonucu, Açıkağıl Mahallesi'ndeki caminin çatısı yeniden inşa edildi.

Mahalle Muhtarı Selahattin Pulat, yaşanan olumsuzluklarda kendilerini yalnız bırakmayan belediye ekibine teşekkür ederek, "Olay günü ben köyde değildim. Beni aradılar ve çatının uçtuğunu söylediler. Ben hemen belediyeye başvuru yaptım. Sağ olsun kaymakamımız ve belediye başkan vekilimiz çatı için gereken talimatları hemen verdi. Belediye hemen seferber oldu. Bize usta ve eksik malzemeler getirdi. Çatımız eskisinden daha güzel oldu. Emeği geçen belediye ekipleri ve kaymakamımıza mahalle halkım adına teşekkür ederim" dedi.

Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı
Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı
Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı
Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı

YORUMLAR
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Başkale, Fırtına, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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