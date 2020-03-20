Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü - Son Dakika
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Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

6 saat önce

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü Kırıkkale'de Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle camiye gelen vatandaşların bazısı geri dönerken, bazıları da avluda öğle namazını kıldı.

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle camiye gelen vatandaşların bazısı geri dönerken, bazıları da avluda öğle namazını kıldı.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle Kırıkkale genelindeki camilerde de kapılar kapalı tutuldu. 4 bin kişi kapasiteli Nur Camii'ne gelen cemaatlerden kimisi geri döndü kimisi de avluda öğle namazını kıldı. Yaşlı vatandaşlar da cuma namazı için geldikleri camilerden geri döndüklerini ve namazlarını evde kılacaklarını söyledi.

Kapılara notlar asıldı

Cami kapılarına asılan notta, "İnsanın can güvenliğini sağlamak ana gayelerden biridir. Devletimiz yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Bakanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla Cuma günü ve Kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve Cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadeleri yer verildi.

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:47 Kaynak: İHA

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