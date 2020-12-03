Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı - Son Dakika

Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı

03.12.2020 13:38
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı, System.String[]

Antalya'da camiye giren hırsız, klima boruları ile kablolarını çalarak kayıplara karıştı.

Antalya'da camiye giren hırsız, klima boruları ile kablolarını çalarak kayıplara karıştı. Camiye geldiğinde hırsızlık olduğunu güvenlik kameralarını inceleyerek fark eden imam, 'Kul hakkına giriyorsun' diyerek hırsıza seslendi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kepez ilçesi Şelale Mahallesindeki Ahmet Bilgin Cami'de meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, boş olan bir odanın penceresinden cami içerisine girerek klima boru ve kablolarını çaldı. Namaz vakti için gelen Cami İmamı Basri Karaboğa, kapı ve pençelerin açık olduğunu görünce, güvenlik kameralarını inceledi. Depoda bulunan klima boru ve kabloların bir kişi tarafından çalındığını fark eden Karaboğa, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, camide inceleme yaparak hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Maskeli hırsız güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık anıysa caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Camiye yanaşan hırsızın, pencereyi bir aletle açıp içeriye girdiği ve kablo ile boruları alarak camiden çıktığı gözlendi. Oldukça rahat tavırlar sergileyen hırsızın, siyah bir maske taktığı da görüntülere yansıdı.

"Kul hakkıdır"

Hırsızların bulunmasını istediğini belirten Cami İmamı Karaboğa, "Boşta depoda duruyordu. Onları monte edecektik. İlk defa böyle bir olay yaşandı. Caminin malı kamunun malıdır. Burayı hayırsever birisi yaptırdı. Malzemeler kul hakkıdır. Zararı tazmin edilemezse eğer bunun hesabını vermek çok zor olacak. Allah bizim kul hakkıyla gelmemizi istemiyor. Bu hırsızlığı yapanların en azından bu zararı karşılamalarını istiyoruz." dedi. - ANTALYA

Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı
Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı

Hırsızlık, Antalya, Kepez, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Caminin klima borularını çalan hırsıza imamdan 'kul hakkı' çağrısı - Son Dakika


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