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Caminin kubbesindeki kurşun levhaları çaldılar

4 saat önce

Samsun'da bir caminin kubbesindeki kurşun levhaları çalan hırsızlar, polis tarafından gözaltına alındı.

Caminin kubbesindeki kurşun levhaları çaldılar, System.String[]

Samsun'da bir caminin kubbesindeki kurşun levhaları çalan hırsızlar, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye, 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunan vatandaş, DSİ Camisi'nin avlusunda bulunan bazı kişilerin bir şey taşıdığını ihbar etti. Olay yerine polis sevk edildi. Polis, caminin kubbesinden sökülmüş olan 5 adet kurşun levha ele geçirdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını M.B. (41) ve oğlu U.B.'nin (17) gerçekleştirdiğini tespit etti ve baba oğul gözaltına alındı.


Camide tadilat yapıldığı ve kurşun levhaların kubbede olduğu öğrenildi. U.B., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Denizevleri Polis Merkezi ile Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan baba-oğul bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Atakum, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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