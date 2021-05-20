Caminin kubbesindeki leylekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde caminin kubbesine yuva kuran leylekler düşmesi neticesinde diğer leylek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesinde meydana geldi. Mahalle camisinin kubbesinde yuva kuran leyleklerden birinin düşmesi neticesinde yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Caminin kubbe bölümündeki yuvalarından düşmek üzere olan diğer yavru leylekleri itfaiyenin merdiveni ile uzanarak kurtardılar. İtfaiyecilerin başarılı çalışmasıyla yeni yuvalarına taşınan yavru leylekler anneleri tarafından hemen beslenmeye başladılar. - DENİZLİ