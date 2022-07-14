CAMİNİN KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK, 5 GÜN SONRA KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

CAMİNİN KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK, 5 GÜN SONRA KURTARILDI

14.07.2022 15:15

BURSA'da cami kubbesindeki yuvasından düşen yavruk leylek, 5 gün sonra Nilüfer Arama-Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'da cami kubbesindeki yuvasından düşen yavruk leylek, 5 gün sonra Nilüfer Arama-Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapa Merkez Camisi'nin kubbesindeki leylek yuvasındaki 2 yavrudan biri, alt kubbeye düştü. Mahalle sakinleri, durumu muhtar Ali İhsan Dengiz'e bildirdi. Bir süre yavrunun annesi tarafından kurtarılması beklendi. Fakat 5 gün geçmesine rağmen yavru kurtarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi.

3 SAAT ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla kubbeye çıkamayınca NAK ekiplerinden yardım istedi. İhbarla harekete geçen NAK ekipleri, istasyon kurarak caminin kubbesine çıktı. 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yavru leyleğe ulaştı. Diğer leyleği de alarak inen ekipler, yavruları kontrol etti.

DEHİDRASYONA GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kubbeden düşen yavrunun dehidrasyona girdiği tespit edildi. Ekipler, yavruya gıda ve sıvı takviyesi yaptı. Daha sonra yavru leylek, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kayapa, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CAMİNİN KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK, 5 GÜN SONRA KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:27:27. #1.13#
SON DAKİKA: CAMİNİN KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK, 5 GÜN SONRA KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement