Caminin minaresi böyle yıkıldı - Son Dakika

Sivas'ta yol çalışmaları kapsamında yıkılan caminin kalan minaresi de halat yardımıyla yıkıldı, vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Çevreyolu Halfelik cami yol çalışmaları nedeniyle ekipler tarafından yıkıldı.



Yıkılan caminin sadece minaresi kaldı. Bir süredir yalnız kalan minare dün ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bir ucu minareye diğer ucu vince bağlanan halatı vincin çekmesiyle yıkılan minareyi çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.



Öte yandan yıkılan caminin yerine 100 metre ilerisinde yeni bir cami yapıldı. - SİVAS