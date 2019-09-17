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Caminin minaresi ve tepelere çıkarak görüşme yapıyorlar

31 dakika önce

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, tepeye, caminin minaresine ve ot yığınlarını üzerine çıkarak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabiliyor.

Caminin minaresi ve tepelere çıkarak görüşme yapıyorlar, System.String[]

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, tepeye, caminin minaresine ve ot yığınlarını üzerine çıkarak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabiliyor.

Gevaş ilçesinin 650 nüfuslu Demirmitaş Mahallesi ve bağlı Dövecik Sokağında yaşayanlar, telefon şebekesini bulabilmek için köylerinde yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tepeye, caminin 30 metre yüksekliğindeki minaresine ve ot yığınlarının üzerine çıkarak  şebeke arıyor. GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler sorunlarının çözülmesini bekliyor.

CAMİNİN MİNARESİNDE ŞEBEKE ARIYORLAR

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız, cep telefonu ile görüşebilmek için tepeye ve cami minaresine çıkmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, "Mahallemizde telefon şebekesi çekmediği için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar, tepelere, mahalledeki caminin minaresine ve ot yığınlarının üzerine çıkarak görüşme yapabiliyor. 650 nüfusu olan Mahallemizde GSM operatörlerine iki kez müracaatta bulunduk. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Kışın hastalarımız olduğunda 112 sağlık ekiplerine bile haber veremiyoruz. Mahallemiz haberleşmeden mahrum kaldığı için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkililerden,bu sorunumuza çözüm bulmalarını rica ediyoruz" dedi.

KIŞ MEVSİMİNDE BÜYÜK SIKINTILAR ÇEKİYORUZ

Mahalle sakinlerinden İnan Hakan ise, mahallelerinde telefon şebekeleri çekmediği için özellikle kış aylarında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek,"Taş, ot yığınları, tepelere ve caminin minaresine çıkıp şebeke arıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Rica ediyoruz. Bu konuya bir el atsınlar. Bizim bu sorunu çözsünler" diye konuştu.

- Van

Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
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