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Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu - Son Dakika

Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu

11.06.2021 12:50

Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yıldırımın isabet ettiği cami minaresinde hasar oluştu.

Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yıldırımın isabet ettiği cami minaresinde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan Seyyid Burhanettin Camii'ne dün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareye isabet eden yıldırım sonucu hasar oluşurken, parçalarda yola savruldu. Belediye ekipleri bulvarın bir kısmını yola kapatarak temizleme çalışması yaptı.

Bu sırada yoldan birinin geçmemesi de olay bir faciayı engelledi.

Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu
Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu
Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu
Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu
Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu - Son Dakika


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