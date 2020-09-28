Hırsızların yeni gözdesi cami muslukları! - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir caminin abdesthane ve tuvaletlerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polis, hırsızların yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 4 gün önce sabah saatlerinde Alemdar Mahallesindeki Hacı Bayram Camiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camilerde abdesthane ve tuvaletteki muslukları söküp çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevliler, muslukların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca çalınan musluklar hayırseverler tarafından yenilenirken, bir daha böyle olayların yaşanmaması için pencerelere demir korkuluklar takıldı.

(İHA)