CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI - Son Dakika
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CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI

18.04.2022 11:30
CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Molla Osman Camii'nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki musluklar çalındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Molla Osman Camii'nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki musluklar çalındı. Görevliler, başka camilerde de hırsızlık olayları yaşanınca çalınan musluklarının yerine plastik musluk taktırdı.

Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Molla Osman Camii'nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki muslukların önceki gün çalındı. Görevliler, durumu polise bildirildi. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başka camilerde de hırsızlık olayının yaşanması üzerine Molla Osman Camii'nin görevlileri, çalınan muslukların yerine plastik musluk taktırdı.

Cami cemaatinden Veysi Şimşek, Abdest almaya gittim. Baktım ki muslukların ucu yok, çalmışlar. Vatandaş olarak görevliye haber verdim. O da gelip bir daha kimse çalmasın diye plastik musluk taktı. Umarım bir daha böyle bir olay gelmez başımıza, mağdur oluyoruz. Muslukları çalanları Allah ıslah etsin dedi.

CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI
CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI
CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI

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Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi

Abdest, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI; HIRSIZLARA KARŞI PLASTİK MUSLUKLU ÖNLEM ALINDI - Son Dakika
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