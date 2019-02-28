Son Dakika Haberleri: Caminin Musluklarını Çalarak Kaçtılar

Caminin Musluklarını Çalarak Kaçtılar

1 saat önce

Adıyaman'da bir camiye girerek abdesthaneden 15 adet musluk çalan 2 şahıs kayıplara karıştı.

Caminin Musluklarını Çalarak Kaçtılar, System.String[]
Adıyaman'da bir camiye girerek abdesthaneden 15 adet musluk çalan 2 şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Seyda Camisine gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs, caminin abdesthane bölümüne girerek burada bulunan 15 adet musluğu yerinden sökerek çaldı. Çaldıkları musluklarla camiden ayrılan şahıslar, caminin güvenlik kameralarına da yakalandı. Bir süre sonra cami görevlileri tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:02 Kaynak: İHA

Polis, Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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