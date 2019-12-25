Caminin musluklarını güpegündüz çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Caminin musluklarını güpegündüz çaldı - Son Dakika

Caminin musluklarını güpegündüz çaldı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, güpegündüz camiye gelen hurdacı, yoldan gelen geçenlere aldırmadan abdesthanedeki tüm muslukları çaldı.

Caminin musluklarını güpegündüz çaldı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, güpegündüz camiye gelen hurdacı, yoldan gelen geçenlere aldırmadan abdesthanedeki tüm muslukları çaldı.


Olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan Konak Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle ile ikindi vakti arasında el arabasıyla camiye hurdacı, etrafı kontrol ettikten sonra abdesthaneye girdi. Birkaç dakika sonra cebine koyduğu musluklarla geri dönen hurdacı, çaldığı malzemeleri çuvalın içine gizledi. Yoldan gelen geçenlere aldırmadan ikinci kez abdesthaneye dönen hurdacı, yine aynı şekilde cebine koyduğu musluklarla geri geldikten sonra, bu kez el arabasını hızla sürerek bölgeden uzaklaştı.


İkindi namazı öncesi abdest almak için abdesthaneye giren cemaat, lavabo ve tuvaletteki tüm muslukların çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Evlerine dönerek abdest almak zorunda kalan cami cemaati duruma tepki gösterdi. Cami cemaatinden Abdi Sunmaz, "Caminin musluklarını çalmışlar. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Ayıp, böyle şey yapılır mı? Biri buraya gelse tuvaletini dahi yapamayacak. Hepimiz abdest almak için evlerimize gitmek zorunda kaldık" dedi.


Cemaat not ile uyarıldı


Camideki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tüm muslukların çalınması nedeniyle kullanılamaz hale gelen abdesthanenin girişine "Bütün çeşmelerin sökülüp çalınması nedeniyle camimizin tuvaleti geçici olarak hizmet verememektedir" notu asıldı. - AYDIN

Efeler, Konak, Eylül, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki
Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakır'da firari cinayet hükümlüsü, 3 yıl sonra yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:49 Soğuk hava kalp krizini tetikliyor - Son Dakika Haber
17:46 Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika Haber
17:46 Eşini vurarak ağır yaralayan kocaya 17 yıl hapis - Son Dakika Haber
17:46 FETÖ sanıklarına hapis cezası - Son Dakika Haber
17:43 Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü - Son Dakika Haber
17:12 Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Son Dakika Haber
17:05 Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Caminin musluklarını güpegündüz çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]