Caminin penceresine yuva yapan kumru için imam cemaati astığı notla uyardı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde bir caminin penceresindeki kumru yuvasını, caminin imam hatibi korumaya aldı.

Tire Tahtakale Camisi İmam Hatibi Bayram Adıgüzel, cami penceresinde, bir kumrunun yavrusuyla yaşadığı yuvasının korunması için, cemaate özel bir not hazırladı.

Adıgüzel, yuva önüne yerleştirdiği tahtaya, "Değerli cemaatim, pencerenin kenarına kuş yuva yapmış. 2 tane yavrusu var. Namazımızı mümkün mertebe pencereden uzak bir yerde kılalım. çünkü kuş kaçıyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bayram Adıgüzel. İmam Hatip." ifadelerini yazdı.

Adıgüzel, AA muhabirine, ramazan ayından 3-4 gün önce pencereye bir kumrunun yuva yaptığını ve yumurtasını bıraktığını söyledi.

Yuvanın çevresine önce kartondan korunak yaptığını ifade eden Adıgüzel, şunları anlattı:

"İki tarafa da karton bir korumak yaptım yani cemaat fark etmesin de hem de kuş da cemaati görüp ürkmesin kaçmasın diye. Bu şekilde düşündüm. Ben ikindi namazından sonra yaptım sonra ikindiden sonra 1 saat falan bekledim 'Kuş acaba yuvasına gelip girecek mi?' diye. Kuş geldi fakat etrafında dönüyor dönüyor uçup gidiyor içeri bir türlü girmedi. Ben de 'Nasıl olsa girer.' dedim. Akşam gittim akşam namazına tekrar geldiğimde kuş gelmemiş. O gece sabaha kadar adeta uyuyamadım vicdan azabı çektim. Sabah namaza geldim kenara yaptığım korumayı derhal söktüm. Çünkü kuş ondan büyük ihtimalle korkmuştu. Sonra kumruyu o yumurtaların üzerinde olduğunu görünce dedim ki 'Ya Rabbim sana sonsuz şükürler olsun'. Dinimiz bizlere hem insanlara hem hayvanlara karşı şefkatli olmayı emretmiştir."

Kumrunun korkmaması ve yumurtalarının da zarar görmemesi için uyarı yazısı kaleme almayı düşündüğünü kaydeden Adıgüzel, "Sağ olsun cemaatimiz de bunu dikkate alıyor." dedi.