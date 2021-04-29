Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi - Son Dakika

Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi

29.04.2021 13:23

Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi Güpegündüz caminin değerli kilimlerini çalan çift saatler sonra yakalandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah namazı kılıp evine dönen hırsız, öğle vakti için geldiğinde caminin kilimlerinin olmadığını görünce büyük şok yaşadı.

Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi

Güpegündüz caminin değerli kilimlerini çalan çift saatler sonra yakalandı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah namazı kılıp evine dönen hırsız, öğle vakti için geldiğinde caminin kilimlerinin olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Güpegündüz caminin değerli kilimlerini çalan çift, JASAT'tan kaçamayınca çalınan kilimler yatsı namazında cemaatin kullanımına sunuldu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aşağı Cami imam hatibi Harun Kaya, sabah namazını kıldıktan sonra evine döndü. Saat 09.30 sıralarında hafif ticari araçla camiye gelen 1'i kadın 2 kişi, camini değerli kilimlerini toplayıp araca yükledikten sonra mahalleden uzaklaştı. Yaşananlara şahit olan cami cemaatinden Mustafa İkidiş, gayet rahat tavırlar sergileyen şüphelileri, temizlik için gelen belediye görevlisi sanınca herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Gerçek öğle vaktinde ortaya çıktı

Öğle vaktinde camiye geri gelen imam Harun Kaya, zeminde serilen kilimlerin yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. İmamın haber vermesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi, camiden 11 adet değerli kilimi çalan şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kamerası ayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen JASAT, hırsızlık olayını Y.E. ile S.K. isimli bayanın gerçekleştirdiği tespit etti. JASAT koordinesinde Acıpayam ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucunda, şüpheliler camiden çaldıkları kilimlerle birlikte Acıpayam ilçesinde yakalandı.

İfade işlemleri için jandarmaya getirilen Y.E. ile S.K'nın dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ve hırsızlık olayını gerçekleştirmek için Manisa'dan geldiklerini tespit edildi. 16'sı hırsızlık olmak üzere 33 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Y.E. ve dini nikahlı eşi, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kilimler yatsı namazına yetişti

Jandarma ekipleri, daha Denizli'den ayrılamadan yakaladığı hırsızların aracında ele geçirilen kilimleri, getirip mahalle camisine teslim etti. Cami cemaati öğle, ikindi ve akşam vakti boş kalan caminin çalınan değerli kilimlerini geri getiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İlk kez böylesine bir durumla karşı karşıya kaldığını ifade eden iman Harun Kaya, "Sabah namazına geldiğimde kilimlerimiz, camimizin içerisinde duruyordu. Fakat öğle namazına geldiğimde kilimlerin yerinde olmadığı ve çalındığını fark ettim. Bunun üzerine yetkililer ve jandarmaya durumu bildirdim. Jandarmamız aynı gün içerisinde hırsızları yakalayacak, kilimlerimizi getirip bize teslim etti. Özverili çalışmalarından dolayı jandarmamıza teşekkür ederim" dedi.

Hırsızların özellikle değerli kilimleri seçtiğine dikkat çeken cami cemaatinden Mustafa İkidiş ise, şöyle konuştu:

"Biz sabah namazına geldiğimizde camide halılar duruyordu. Öğle namazına geldiğimizde ise halıların olmadığını fark ettik. Jandarmaya durumu ihbar ettik, onlarda gerekli işlemleri yaptı. Biz sabah 09.30 sıralarında arabaya halıları yükleyen birileri gördük ama belediyeden geldiklerini düşündük. Giren çıkana soru soramıyorsun, insanlar namaz kılmaya geliyor. Biz bir şey yapmadık o halıları alanlara ama hırsızlarmış. Halıları çalmışlar gitmişler. Jandarma bir günde yakaladı. Halıları getirdiler, teslim ettiler.

Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi
Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi
Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi
Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi

Pamukkale, Hisarcık, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Caminin sabah çalınan kilimleri yatsı namazında geri geldi - Son Dakika


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