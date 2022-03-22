Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasında

22.03.2022 16:53
Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasında

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde camiye giren hırsızın sadaka kutusundaki 400 lirayı çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde camiye giren hırsızın sadaka kutusundaki 400 lirayı çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Ürgüp ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Osmanlı Camisi'nde meydana geldi. Camiye giren ve kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık şüphelisi, sadaka kutusundaki 400 TL parayı çaldı. Durumu fark eden cami imamı Mehmet Berat Tural, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, camiye giren hırsızın bir süre uyuduktan sonra sadaka kutusundaki 400 lirayı çalarak, kaçtığı görüldü.


Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasında
Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasında
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Bahçelievler Mahallesi, Osmanlı, Polis, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika


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