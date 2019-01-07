Son Dakika Haberleri: Caminin Ses Sistemini Çalan Zanlı Tutuklandı

Caminin Ses Sistemini Çalan Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'te caminin ses sistemini çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı, tutuklandı.

Gaziantep'te caminin ses sistemini çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir cami ve iş yerinde meydana gelen hırsız olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında camiyle iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, iki olayı da gerçekleştiren kişinin H.M. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrasında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan H.M'nin camide yaptığı hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarına göre, gün içerisinde camiye giren zanlı, ayakkabı ve şemsiyesini ayakkabılığa yerleştirirken, camiye bir vatandaşın girdiğini görüyor. Bu sırada şüphe çekmemek için cami cemaatiyle sohbet eden zanlı, yaklaşık bir saat camide vakit geçirdikten sonra caminin ses sistemini de alarak kayıplara karışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:28 Kaynak: AA

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