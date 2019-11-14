Caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA'da 3 çocuk, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam Süleymaniye Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camii'nde meydana geldi. 14 ile 16 yaş arasında 3 çocuk, duvarına tırmanarak girdikleri camiden, cemaatin tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lira alıp, kaçtı. Camiye gelen müezzin, paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlığın çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, kayıplara karışan çocukların kimliklerini tespit edip, yakalama için çalışma başlattı.