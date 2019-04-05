Caminin temelinde define aradılar Harput
Mahallesi'nde bin 465 yılında mescit olarak yapılan ardından, yapılan çalışmalarla cami haline gelen Sarahatun Camii'nin temelinde define aranmasına muhtar tepki gösterdi.
ELAZIĞ - Elazığ
'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bin 465 yılında mescit olarak yapılan ardından, yapılan çalışmalarla cami haline gelen Sarahatun Camii'nin temelinde define aranmasına muhtar tepki gösterdi.
Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan mahallede bulunan tarihi Sarahatun Camii'nin bulunduğu bölgede İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli bir şahsın kazı yaptığını gördü. Ekipler, kazı yapan şahsı yakalamak izin hareket ettiğinde şahıs kaçarak ağaçların altına saklandı. Ekiplerin bölgede yaptığı aramada saklanan şüpheli ile birlikte gözcülük yapanların da aralarında olduğu 3 şahıs yakalandı.Şüphelilerin caminin temelinden içeriye girmek için altını 1,5 metre derinliğinde kazdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet fener, 1 adet levye, 1 adet kova ve 1 adet çuval ele geçirildi.
Sarahatun Camii'nin bin 500 yıllarda yapıldığını anımsatan Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Gece buraya gelerek caminin arkasındaki kısmı kazarak define arıyorlar. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda 3 şahıs yakaladı" dedi.
"Tarihimizi yok etmek istiyorlar"
Jandarma ekiplerinin göz açtırmadığını belirten Demirpolat, "Ekipler kimseye fırsat vermiyor. Daha öncede böyle şeyler oldu. Bu ilk olarak başımıza gelmedi. Sonda olmaz. Şunu da bilsinler jandarma her zaman enselerinde olacak. Jandarmanın titiz çalışması gece görüşlü Drone ile Harput'un her yerini geziyorlar. Gizli kamera ve MOBESE'lerle izlenilmektedir. Hangi akla hizmetse Sarahatun Camisinin doğuya bakan kısmını 3 define avcısı kazıyor, tarihimizi yok etmek istiyor" diye konuştu.
" Uzun Hasan
'ın annesi 1463 yılında yaptırdı"
Harput'un meydanında bulunan ve Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın Annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescit olarak yaptırılan cami, 1585 ve 1843 yıllarında yeniden yapılarak bugün ki halini aldığı biliniyor.
Kare planlı, üzeri dört kalın sütuna dayanan kubbe ve kenarları tonozla örülen caminin minberi ise taş işçiliğinin güzel örnekleri arasında yer alıyor.