Caminin yardım kutusundan 400 TL çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde caminin içerisinde bulunan yardım kutusundaki paraları çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaş İlçesi, İslamlar Mahallesinde bulunan Öz Camii'nden 9 Ocak Pazar günü yardım kutusundaki 400 TL civarındaki para çalındı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Jandarma ekipleri, inceleme ve araştırma neticesinde; hırsızlık olayını F.T isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit etti. Şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA