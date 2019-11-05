Son Dakika Haberleri: Caminin yardım paraları çalındı
Son Dakika Güncel Caminin yardım paraları çalındı

Caminin yardım paraları çalındı

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Tuğ Mahallesi'ndeki İbadullah Camisi'ne elindeki kürekle giren ve yüzünü bez parçasıyla kapatan kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde ayakkabısını çıkartarak camiye girdi. Şahıs, bir süre sonra yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı. Sabah namazı için camiye gelen imam, yaşanan hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.

(İHA)

Caminin yardım paraları çalındı

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:15 Kaynak: İHA
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