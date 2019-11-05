Son Dakika Haberleri: Caminin yardım paralarını böyle çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Caminin yardım paralarını böyle çaldı

Caminin yardım paralarını böyle çaldı

6 saat önce

Caminin yardım paralarını böyle çaldıBİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar çalınırken, yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Caminin yardım paralarını böyle çaldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar çalınırken, yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçenin Tuğ Mahallesi'ndeki İbadullah Camii'ne elindeki kürekle giren ve yüzünü bez parçasıyla kapatan kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde ayakkabısını çıkartarak camiye girdi. Şahıs, bir süre sonra yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı. Sabah namazı için camiye gelen imam, yaşanan hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.

Caminin yardım paralarını böyle çaldı

Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:07 Kaynak: İHA
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