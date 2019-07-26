Caminin yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde camiden yardım paralarını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde camiden yardım paralarını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Mahallesi Camisi'nde sandık içerisinde bulunan yardım paralarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin, bölgedeki camilerde daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan N.K. olduğunu belirledi.

Kovalamaca sonucu gözaltına alınan N.K'nin sorgulamasında, 28 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin camiden çaldığı belirlenen 755 lira görevlilere teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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