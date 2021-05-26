Camisi yıkılan yalnız minare zamana meydan okuyor - Son Dakika

Camisi yıkılan yalnız minare zamana meydan okuyor

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde camisi yaklaşık 12 yıl önce yıkılan minare, yalnız başına zamana meydan okuyor.

Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesinde bulunan Merkez cami, bölge halkının artan nüfusuna zamanla cevap verememesi ve binanın ömrünü tamamlamasıyla 2009 yılında yıkıldı. Yıkımda minareye müdahale edilmedi ve minare yalnız başına kaldı. Yaklaşık 12 yıldır ayakta duran yalnız minare, bölge halkının sembolü olmuş durumda. Yalnız minare, karayolunun kenarında olması sebebiyle de görenlerin dikkatini çekiyor.

"Camiyi yıktılar, minarede yalnız kaldı"

Hanımın Çiftliği Mahallesi muhtarı Yusuf Dönmez, caminin yıkımı esnasında minareye müdahale edilmediğini ve minarenin yalnız kaldığını belirterek, "25 sene ben bu belediyede hizmet yaptım. 50 senelik camiydi, 10 seneden beri bu camiyi yıktılar. Bunun yerine merkez cami yaptılar. Yeni yapılan camiye aynı isim verildi. Caminin arsası olduğu gibi hala duruyor. Minarede yalnız kaldı. Minareyi de yıkarlardı ama eser olarak burada kalsın dediler. Bu minare yaklaşık 10 yıldır burada. Dikkat çekiyor. Yabancılar için dikkat çekiyor. Bu minareyi niye yıkmamışlar diye dikkatlerini çekiyor" dedi.

"Camisi olmayan minare, dikkat çekiyor"

Erkan Sever isimli vatandaşta yalnız minarenin görünümüyle dikkat çektiğini belirterek, "Bu minareyi ben kendimi bildim bileli hep görüyorum, daha önceden yanında cami vardır diye düşünüyorum. Camiyi yıkmışlar, minareyi yıkmamışlar. Camisi olmayan minare, dikkat çekiyor" diye konuştu.