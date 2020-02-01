Camisiz minare mahallenin sembolü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camisiz minare mahallenin sembolü oldu - Son Dakika

Camisiz minare mahallenin sembolü oldu

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi.

Camisiz minare mahallenin sembolü oldu, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi. Mahalle muhtarı 2000 yılında yıkılan caminin minaresini, sağlam durduğu için dokunulmadığını söyledi.

İnegöl'deki Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan Hasanpaşa Cami, yıllar geçtikçe yıpranınca 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin gösterdiği tepki nedeniyle minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle bir cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç eden insanlar tarafından kurulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.


Hasanpaşa, Karakaya, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
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