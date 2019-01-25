Son Dakika Haberleri: Camisiz Minareyi Görenler Şaşırıyor

Camisiz Minareyi Görenler Şaşırıyor

3 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 200 yıllık camiyi harabe haline gelince yıkıp yenisini yapan köylüler, minareye kıyamayınca ortada camisiz minare kaldı.

Camisiz Minareyi Görenler Şaşırıyor, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 200 yıllık camiyi harabe haline gelince yıkıp yenisini yapan köylüler, minareye kıyamayınca ortada camisiz minare kaldı. Tek minariyi görenler şaşırıp kalıyor.

200 yıl önce Batumdan İnegöl'e göçen Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, köyü ilk kuran atalarının yaptığı iki asırlık camiyi harabe haline gelince 2000 yılında yıktı. Köylüler yerine yeni bir cami yaptı. Eski camiyi yıkan, ama sağlam olan minaresine kıyamayan köylüler, atalarının hatırasını yaşatmak için tarihi minareyi öylece bıraktı. Köy meydanındaki minareyi görüp camiyi bulamayan misafirler ise şaşırıyor.

Bu köy var olduğu müddetçe bu minareyi ayakta tutacaklarını söyleyen Hasanpaşa Muhtarı Suat Karakaya, "Eski camimiz artık kullanılamaz halde olduğu için yıllar önce yıkıp başka bir yere yeni cami yaptık. Ancak minare sağlam olduğu için onu yıkmadık. Minareyi görenler caminin olmadığını fark edince şaşırıp kalıyor. Bunu yıkmayı düşünmüyoruz. Çünkü herkesin ilgisini çekiyor. Belediyeden destek alıp saat kulesi haline getirmeyi düşünüyoruz. Köyümüze gelenler minareyi görüp camiyi göremeyince şaşırıyor. Biz işin aslını anlatınca fotoğrafını çekiyorlar" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Hasanpaşa, Bursa, İnegöl, Güncel
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