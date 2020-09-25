Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı - Son Dakika

Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı

GAZİANTEP'te ayakkabılarıyla camiye girerek çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı için hakkında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatılan Büşra O., bu kez de yasak olmasına rağmen tramvayda maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüleri paylaştı.

Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı, System.String[]

GAZİANTEP'te ayakkabılarıyla camiye girerek çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı için hakkında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatılan Büşra O., bu kez de yasak olmasına rağmen tramvayda maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüleri paylaştı. Maskeyi elinde mendil gibi sallayan Büşra O.'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Gaziantep'te yaşayan Büşra O., geçen ay ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.Bu olayla ilgili soruşturma devam ederken Büşra O.'nun bu defa bindiği tramvayda yasak olmasına rağmen maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Aynı sosyal medya uygulamasında paylaşılan görüntülerde Büşra O.'nun maskeyi elinde mendil gibi sallayarak oynaması ve diğer yolcuların şaşkınlıkla kendisini izlemesi yer aldı.

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.


Sosyal Medya, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı - Son Dakika

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