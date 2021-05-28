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Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi

28.05.2021 14:00
Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi, System.String[]

Bilecik'te bir hayırsever, geçtiğimiz yıllarda bir köy camisinde imam olmaması sebebiyle ezan okunmadığı için bağışladığı ezanmatik cihazının sökülüp yerine yenisinin alınmasına tepki gösterdi.

Bilecik'te bir hayırsever, geçtiğimiz yıllarda bir köy camisinde imam olmaması sebebiyle ezan okunmadığı için bağışladığı ezanmatik cihazının sökülüp yerine yenisinin alınmasına tepki gösterdi.

Gölpazarı ilçesine bağlı Gemiciler Köyü'nde bulunan camide imam olmadığı için ezan okunmadığından Mehmet Cansız 2014 yılında parasını ödeyerek camiye ezanmatik cihazı aldı. Bu cihaz sayesinde köyde ezan sesleri yükselmeye başladı. Daha sonralarında bu cihazla ezanın 5 dakika önce veya 5 dakika sonra okuduğu görülünce köylüler durumu İlçe Müftülüğüne iletti. Müftülük hemen harekete geçerek, köye merkezi ezan sistemi kurulması için muhtarlıkla irtibata geçti. Müftülüğün böyle bir ödeneği olmamasından dolayı bu yeni sistem başka bir hayırsever tarafından karşılandı. Camiye yeni sistem kurulurken, eski cihaz sökülerek cami içinde bir kenara koyuldu.

"Amacım köy ezansız kalmasın idi"

Eski cihazın sökülmesine üzülen hayırsever Mehmet Cansız, yeni cihazda sorun yaşandığı, bu sebeple köyün şimdi de ezansız kaldığı söyledi. Kendi aldığın cihazın 5 dakika önce veya 5 dakika sonra olsa bile bir ezan okuduğunu kaydeden Cansız sözlerine şöyle devam etti;

"2014 yılında köyüm olan Gölpazarı ilçesi Gemiciler köyü camisine merkezi ezan cihazı alıp bağış yaptım. Amacım köyde din görevlisi olmadığı vakitlerde veya görevlinin herhangi bir rahatsızlığı olması durumunda köy ezansız kalmasın idi. Ancak son birkaç aydır Gölpazarı Müftülüğünün müdahalesiyle mevcut cihaz sökülüp yerine yeni cihaz takılmış ve köy halkı bin 800 lira borçlandırılmıştır. Yeni yapılan cihaz istenilen ayarı yapılamadığından düzenli ve sağlıklı çalışmamaktadır. Tepkiler üzerine yeni cihazı takan firma bin 800 liraya taktığı cihazı bin 400 liraya geri alabileceğini ve eski cihazın daha evvel uyumsuz olduğunu söylemesine rağmen '900 lira verirseniz eski cihazınızı ayarlayabilirim' şeklinde ifade kullanmaktadır. Madem eski cihaz uyumlu idi neden uyumsuz deyip yenisi takıldı ve köy halkı maddi külfet altına sokuldu. Köy muhtarının hiçbir şeyden haberi yok. Benim yaptığım hayrım neden çöpe atılıyor. Yaptığım araştırmalara göre ilçede çoğu köy bu uygulamadan rahatsız ve mağdur."

Öte yandan köyün coğrafi konumu nedeniyle yeni sistemde sıkıntıların olduğu ve kısa bir süre içinde düzeleceğini öğrenildi. - BİLECİK

Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi
Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi
Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi
Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Ezan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Camiye bağışladığı cihazının sökülmesine tepki gösterdi - Son Dakika


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