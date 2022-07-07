Camiye benzin dökerek böyle ateşe verdi - Son Dakika
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Camiye benzin dökerek böyle ateşe verdi

07.07.2022 17:35

Camiye benzin dökerek böyle ateşe verdi Caminin kapısının benzin dökülerek yakıldığı anlar kamerada Camide dehşete düşüren anlarGAZİANTEP Gaziantep'te bir kişinin caminin kapısına benzin dökerek yakmaya çalıştığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Camiye benzin dökerek böyle ateşe verdi

Caminin kapısının benzin dökülerek yakıldığı anlar kamerada

Camide dehşete düşüren anlar

GAZİANTEP Gaziantep'te bir kişinin caminin kapısına benzin dökerek yakmaya çalıştığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkeş Eruslu Camii'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde camiye tek başına gelen E.A. isimli kişi, yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren E.A., olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alevlere teslim oldu. Olayın ardından camiyi yakmaya çalışan kişiyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Camiyi yakmaya çalışan kişinin E.A. olduğunu tespit eden ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

O anlar kamerada

Yaşanan olayla ilgili Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaparken dehşete düşüren anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Camiye elinde benzin dolu şişeyle gelen E.A.'nın camide yangın çıkarmaya çalışmasını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

YORUMLAR
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Caminin kapısının benzin dökülerek yakıldığı anlar kameraya yansıdı Caminin kapısının benzin dökülerek yakıldığı anlar kameraya yansıdı 5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı 5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı
Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camiye benzin dökerek böyle ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camiye benzin dökerek böyle ateşe verdi - Son Dakika
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