Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkeş Eruslu Camii'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde camiye tek başına gelen E.A. isimli kişi, yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren E.A., olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alevlere teslim oldu. Olayın ardından camiyi yakmaya çalışan kişiyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Camiyi yakmaya çalışan kişinin E.A. olduğunu tespit eden ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Camiye benzin dökerek böyle ateşe verdi - Son Dakika

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