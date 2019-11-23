Son Dakika Haberleri: Camiye boyalı saldırı
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Camiye boyalı saldırı

6 saat önce

Almanya'da bir caminin duvarı kimliği belirsiz kişilerce boyandı.

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Almanya'da bir caminin duvarı kimliği belirsiz kişilerce boyandı.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dresden şehrinde, Marwa Elsherbiny Kültür ve Eğitim Merkezine ait camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi. Caminin dış cephesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırmızı boya boyandı.


Polis sözcüsü, camiye karşı yapılan saldırının arkasında siyasi nedenler olabileceğini belirtirken savcılık saldırı hakkında soruşturma başlattı.


Cami, Almanya'nın Dresden şehrinde 1 Temmuz 2009 tarihinde ırkçı ve İslamofobik cinayete kurban giden Marwa El-Sherbini'nin adını taşıyor. - DRESDEN

Ren Vestfalya, Dresden, Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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